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Ferdi Tayfur, Yüksek Tansiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Ferdi Tayfur, Yüksek Tansiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı
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Sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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