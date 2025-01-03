Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Ferdi Tayfur'un Vefatı Mahallesinde Derin Üzüntü Yarattı

Ferdi Tayfur'un Vefatı Mahallesinde Derin Üzüntü Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yaşamını yitiren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un Adana'daki çocukluk mahallesi büyük bir üzüntü içinde. Eski komşuları, Tayfur'un yardımseverliğini ve mahalleye olan desteğini anlattı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana'daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz (40), AA muhabirine, Tayfur'un vefatından dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Tayfur'un ailesinin mahallede birkaç evde kiracı olarak kaldığını aktaran Atiz, şöyle konuştu:

"Ferdi Tayfur çok iyi, değerli, kıymetli bir insandı. Mahalle halkı çok severdi. Mahallemize gelip giderdi. 4-5 yıl önce uzun kapüşonlu montla geldi. Sokakta duruyordum, benimle sohbet etti. Önce kapüşon nedeniyle tanımadım, çıkartınca tanıdım, birbirimize sarıldık, sohbet ettik. Bana mahallede kiracı olarak oturdukları evleri gösterdi. 'Sokakları gezmeye, mahalleme bakmaya geldim, sık sık gelirim.' dedi. Hatta çıkardı bana harçlık verdi. 'Üstüne başına elbise al, Adana'nın, mahallemizin çocukları giyinmeyi severler.' dedi. Mahallem adına Tayfur'un vefatından dolayı çok üzgünüz. Mahalleye desteğini yardımlarını çekmedi, destek verdi. Sık sık gelip bizi soruyordu."

"Çok kişiye yardım etti, dört dörtlük insandı"

Mahalle sakini 66 yaşındaki Kemal Kav da Tayfur'un ünlü olmadan önce yaşadığı mahallede babasının kahvesine sık sık geldiğini anlattı.

Tayfur'un mahallede kirada oturdukları bir evi gösteren Kav, "Ferdi Bey mahallemizin çocuğu, kapı komşumuz, kirvemiz. Gelip kahvede saz çalardı, çalışırdı. O, Müslüm Gürses hepsi yanımızdaydı. Zaman zaman hep görüşürdük. Annesi, babası burada otururdu. Buradan geçerken uğrardı. Çok kişiye yardım etti, dört dörtlük insandı. Vefatından dolayı mahallemiz, memleketimiz adına çok üzüldük." diye konuştu.

Kasım Eroğlu (62) da Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Kendisi mahallemizin medarıiftiharıydı. Üzgünüz, yasını tutuyoruz. Sevdiğimiz değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.

Mahalle sakinlerinden Zerrin Avcı da Tayfur'un ailesinin bir dönem evlerinde kiracı olarak oturduğunu dile getirdi.

Ferdi Tayfur'un çok iyi bir insan olduğunu anlatan Avcı, "Dünden beri çok üzgünüm. Cenazesi burada olsa giderdim. Dünya iyisi insanlardı. Ünlü olduktan sonra gelirdi. Burada Kurban Bayramı'nda koyun dağıttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
img

Cenk'ten Fenerbahçelileri deli edecek hareket
img

Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
img

İşte almak isteyen takımın gözden çıkarması gereken rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Ocak Çeşme, Kemalpaşa, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kur'an-ı Kerim'e oturan, ayak basan adam kim, tutuklandı mı? Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ocak Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Ocak Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ferdi Tayfur, Ata Demirer küs müydü, neden küstü? MasterChef neden yok 3 Ocak Cuma? MasterChef yeni bölüm ne zaman? ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç? Kandıralı Ferdi tutuklandı mı, suçu ne? Kandıralı Ferdi neden tutuklandı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.