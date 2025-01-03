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Ferdi Tayfur'un Vefatı Adana'da Derin Üzüntüye Yol Açtı

Ferdi Tayfur'un Vefatı Adana'da Derin Üzüntüye Yol Açtı
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79 yaşında vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un hayranları, Adana'daki Sinema Müzesi'ni ziyaret ederek anısını yaşatıyor. Müzede Tayfur'un fotoğrafları ve şarkılarıyla hatıra fotoğrafları çektiren ziyaretçiler, sanatçının hayatına saygı duruşunda bulunuyor. Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi'nin inşası da devam ediyor.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un baba ocağı Adana'da hüzün var.

Tayfur'un vefatı dolayısıyla sevenleri, Adana'daki sanatçılarla ilgili fotoğraflarla, film afişleri ve setlerde kullanılan materyalin yer aldığı Sinema Müzesi'ni ziyaret ediyor.

Sanatçının sevenleri, müzede yer alan Ferdi Tayfur'un fotoğrafı ve film afişiyle teselli buluyor.

Ferdi Tayfur'un şarkılarının da çalındığı müzeyi ziyaret edenler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"Çok sevilen bir insandı"

Müzeyi ziyaret edenlerden Adnan Okande, AA muhabirine, geçmişte aynı mahallede oturduğu Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Hürriyet Mahallesi'nde taksi kullanırken sık sık Tayfur'u gördüğünü anlatan Okande, "Ailesini çok yakından tanırdım. Çok sevilen bir insandı. Mekanı cennet olsun. Müze sayesinde kimse unutmaz, gelir, gezer, görür." dedi.

Fethiye'den Adana'ya gezmeye gelen Burak Aydın da Ferdi Tayfur'un vefat haberini sanatçının memleketinde aldığını ve müzeye geldiğini belirterek, "Ben buradayken vefat haberini almak manidar oldu. Üzücü ama burada onun adına böyle bir müze bulunması çok güzel." diye konuştu.

"İçimizi Yaktın Ferdi Baba" billboardı

Kozan ilçesinde de Ferdi Tayfur hayranı Mehmet Akif Armağan, üzüntüsünü, kamyonetine ve bazı billboardlara "İçimizi Yaktın Ferdi Baba" yazılı afişler asarak dile getirdi.

Tayfur'un ölümünün acısını derinden hissettiğini belirten Armağan, "Şarkıda da diyor 'İçim yanar' diye ama Ferdi Baba bir Adanalı olarak gerçekten içimizi çok yaktı. Artık hatıralarını yaşatacağız. Gençlerimize güzel bir şekilde Ferdi Tayfur'u tanıtacağız. Bu araç 40 gün ilçede, sokaklarda, caddelerde Ferdi Tayfur'un şarkılarını çalarak gezecek. Ferdi Tayfur'u görmeyen, bilmeyen tanımayan Z kuşağından kimse kalmayacak." diye konuştu.

Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi inşası sürüyor

Sarıçam ilçesinde de Adanalı sanatçı adına 22 dönüm alanda geçen yıl kasım ayında inşaatına başlanan Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi'nde de çalışmalar sürüyor.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, müziğin müstesna sesi Ferdi Tayfur'u kaybetmenin büyük acısını yaşadıklarını söyledi.

Tayfur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Uludağ, şunları kaydetti:

"Ferdi Tayfur'un Adana'da başlayan ve müziği ile zirveye çıkan yaşam hikayesi, dünyaya örnek oldu. Hatıraları yeter. Ferdi Tayfur'un hatıralarını Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatı ve himayesinde yapmakta olduğumuz şubat ayında da açmayı planladığımız Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi'nde yaşatacağız."

Yapının Tayfur'un yaşam hikayesinin tümü incelenerek ve ona göre planlanarak oluşturulduğuna dikkati çeken Uludağ, Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi'nde sanatçının şarkılarının isimlerinin verileceği yazlık sinema, müzik, sanat atölyesi, kütüphane, çocuk parkı ve 1000 kişilik amfinin yer alacağını kaydetti.

Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle kentteki bazı okullarda teneffüs zillerinde sanatçının şarkıları çalındı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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