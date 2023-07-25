FERDİ TAYFUR'UN KIZININ ESKİ NİŞANLISINDAN SUÇ DUYURUSU

FERDİ Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un kendisi hakkında psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaja uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmasının ardından, eski nişanlısı Burak Kalfa'da suç duyurusunda bulundu. İddiaları yalanlayan Kalfa, "Ağır ithamlarda bulunuyor. Kendisinden davacı ve şikayetçi olduğumu söyledim. Bu olayların kapanmasını da istiyorum. Kendisi saygı duyduğum bir insan olarak kalacak. Ferdi baba üzerinden, Ferdi Baba bizim sevdiğimiz, hala şarkılarını dinlediğimiz, ömür boyu hayranlığımızın süreceği bir adam, onun kitlesi üzerinden böyle bir savaşa kalkışıyor" dedi.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı, ancak bir süre sonra ayrılmışlardı. Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik açıklamalar yaparak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. İş insanı Burak Kalfa şiddet iddialarını reddederek eski nişanlısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Büyükçekmece Başsavcılığına şikayet dilekçesi veren Kalfa, asılsız ithamlarla karşı karşıya kaldığını, itibarının zedelenmeye çalışıldığını ifade ederek Tayfur'un "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Kişilerin huzur ve sükünu bozma", "İftira" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

"YARGI GEREKEN CEVABI VERECEK"

Hiçbir magazin programına katılmadığını ifade eden Kalfa, "Kimi tehdit edelim. Ettiysem eğer, bu mesajlar nerede? Dövdüysem, darp raporu nerede? Ne şantajı ya? Niye eve kitleyeyim? Yakın çevrem biliyor benim Tuğçe ile mutlu olmadığımı, ayrılmak istediğimi baskılarından dolayı. Aile baskısıyla bu hale geldik. Aileler tanıştırdı bizi, bir gözümü açtım nişanlanmışım. Nişanlanacak bir adam da değilim. O kadar iş yoğunluğumuz var ki bunlara kafa takacak bir adam değilim, ama ailem olsun, yuvam olsun dedim. Edebimizle gittik istedik. Önceki ilişkileri gibi yasak ilişkilere girmedim ben. Namusluca adam gibi gittim istedim ben. Şimdi de algı yaratmaya çalışıyorlar, Burak şöyle, Burak böyle" diye konuştu. Bir gazetecinin "Ne oldu da böyle bir paylaşım yaptı?" sorusuna Kalfa, "5 ay bekledi. Yeni bir ilişkim olunca, 'ne yaparım diye düşündü, buradan vururum' dedi. Oradan vurmaya çalışıyor ama vuramaz" şeklinde cevap verdi.