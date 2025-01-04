Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşlar, vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için lokma dağıttı.

Belediye Meydanı'nda kurulan stantta, Ferdi Tayfur hayranlarına ve vatandaşlara lokma ikram edildi.

Tayfur için lokma dağıtan Hasan Taka, gazetecilere, çok üzgün olduklarını belirterek, "Tarif edilemeyecek bir acı. Bir parçamız gitti. Allah rahmet eylesin. Allah huzur içinde yatırsın." dedi.

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.