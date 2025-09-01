Fenike Gemisi Hippoi Ege Denizi'nde Seyir Yapıyor

İZMİR'de 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği üyeleri, deneysel arkeoloji projeleri kapsamında iki bin yıl önceki tekniklerle yaptıkları Fenike gemisi Hippoi (Uluburun II) ile Ege Denizi'ne açıldı. Urla ilçesinden yola çıkan gemi, ilk günkü seyrinde kürek ve rüzgar gücüyle Foça'ya ulaştı.

Daha önce Phokaialılar'ın kullandığı 50 kürekli 'Kybele' isimli antik gemiyi inşa ederek Foça'dan Fransa'nın Marsilya kentine ulaşan 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği üyeleri, bu kez Fenike uygarlığının at başı figürlü gemisini yeniden canlandırdı. Hippoi, Antalya'nın Kaş ilçesi Uluburun açıklarında bulunan batık model alınarak yapıldı. Dernek Başkanı Mualla Erkurt, amaçlarının Türkiye'nin zengin deniz arkeolojisini önce halka, ardından dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek, "Antik dönemde tekneler farklı imalat teknikleriyle üretiliyordu. Çivi kullanılmadan ahşapların birbirine zıvana ve ahşap çivilerle bağlanmasıyla gövde oluşturuluyordu. Biz de bu yöntemleri deneyerek hem dönemin yaşamını anlamaya hem de aktarmaya çalışıyoruzö dedi.

Geminin kaptanlığını yapan dernek yönetim kurulu üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Serim Paker ise antik döneme ait seyir tekniklerini denediklerini ifade ederek, "Bu gemilerin seyirleri hakkında çok sayıda fikir var, ancak deneyen az. Biz, kürek dümenleri, dört köşe yelken ve manevra kabiliyetleri üzerine denemeler yapıyoruz. Rüzgar yönüne tabi seyirler olduğunu gördük. Uzun yol konusunda daha fazla test yapmamız gerekiyorö diye konuştu.

Yaklaşık 15 kişilik ekibin dönüşümlü görev aldığı Hippoi'de aynı anda 10 kişinin kürek çekebildiği, yelken basıldığında ise en az 6 kişinin sereni yukarı çekmek için görev aldığı belirtildi.

Antik geminin, Foça'dan sonra Balıkesir Ayvalık'a ve Çanakkale Bozcaada'ya gideceği, buradan da çıkış limanı Urla'ya döneceği bildirildi.

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir),