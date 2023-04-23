Fenerbahçeliler, 23 Nisan'ı depremzede çocuklarla kutladı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde depremzede öğrenciler için kurulan sahra okulda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde depremzede öğrenciler için kurulan sahra okulda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nce düzenlenen programa depremzede öğrencilerin yanı sıra Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Samandağ ilçesinde kurulan Karaçay Sahra Okulu'nda, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nce 23 Nisan programı düzenlendi. Programa; Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay, Yönetmen Murat Şeker, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Organizasyon Komite Başkanı Miraç Çam, okul müdürü Öner Bakımcı, dernek üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, şiir okudu. Programda ayrıca şehir dışındaki çocukların depremzede yaşıtlarına gönderdiği mektuplar okunup, çizdikleri resimler hediye edildi. Program, İzmir ve Gençlik marşlarını okunup, öğrencilere hamburger ikram edilmesi ile sona erdi.