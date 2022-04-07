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SPOR Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe, yağmur altında çalıştıMustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Yoğun yağmur yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile Mesut Özil dışında tüm oyuncular idmanda yer aldı.

SPOR Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

SPOR Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

SPOR Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

SPOR Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

SPOR Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

SPOR Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

SPOR Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

SPOR Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

SPOR Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

SPOR Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

SPOR Fenerbahçe, yağmur altında çalıştı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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