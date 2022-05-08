Fenerbahçe, Vodafone Park'a geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Vodafone Park'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tesislerden taraftarların sevgi gösterileriyle ayrılan sarı-lacivertliler, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stada giriş yaptı.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title