Fenerbahçe, Vodafone Park'a geldi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a geldi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tesislerden taraftarların sevgi gösterileriyle ayrılan sarı-lacivertliler, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stada giriş yaptı.
(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel