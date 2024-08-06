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Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mağlup oldu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına 2-1 mağlup oldu. Rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

(ANKARA) - UEFA Şampiyonlar ligi 3.ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olan Fenerbahçe mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransa'nın Lille takımı ile karşılaştı. Saat 21.30'da başlayan mücadeleyi, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetti.

Ev sahibi Lille'nin gollerini, Fenerbahçe'li oyuncu Jeyden Oosterwolde 12. dakikada kendi kalesine ve 90+1'de Edon Zhegrova attı. Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Kaşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasını 13 Ağustos Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak. Fenerbahçe,turu geçmesi halinde Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fransa Lille Futbol Spor Güncel Haberler

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