Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 Mağlup Oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. İngiliz ekibi, maçtaki tek golü 25. dakikada Jadon Sancho ile buldu ve puanını 18'e yükseltti.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk etti.

Mücadeleyi İngiliz ekibi 25. dakikada Jadon Sancho'nun attığı golle 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, 11 puanda kalırken Aston Villa puanını 18'e yükseltti.

Kaynak: ANKA / Güncel
