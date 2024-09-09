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Fenerbahçe Taraftarları Yayladağı'nda Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yaptı

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Fenerbahçe'ye gönül veren 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi Grubu'ndaki taraftarlar, Yayladağı'nda öğrencilere kırtasiye yardımı dağıttı. Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil de desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye gönül veren 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi Grubu'ndaki taraftarlar, Yayladağı'nda öğrencilere kırtasiye yardımı dağıttı.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil ve 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi Grubu üyesi olan taraftarlar, beraberinde getirdikleri kırtasiye ürünlerini ilçeye bağlı Kasımbey Mahallesi İlkokulu'nda okuyan öğrencilere dağıttılar. İlk ders zilinin çalınmasının ardından öğrencilere iyi dersler dileklerinde bulunan Kaymakam Yazıcı ve beraberindeki heyet, kırtasiye yardımlarının dağıtımının ardından desteklerinden dolayı 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi grubu üyesi taraftarlara teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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