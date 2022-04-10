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Fenerbahçe stada geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'na geldi.

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'na geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, stada ulaştı. Samandıra'dan taraftarlarının desteği altında çıkan sarı-lacivertliler, polis eskortuyla stada gelirken, maça girmek için ekleyen taraftarlar da takımlarına karşılaşma öncesinde büyük destek verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Samet Yalçın/İHA)

Fenerbahçe stada geldi

Fenerbahçe stada geldi

Fenerbahçe stada geldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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