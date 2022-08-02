Sivas haberi! Fenerbahçe ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi Sivas spor haberi: Demir Grup Sivasspor ve 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Demir Grup Sivasspor ve 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi. Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak. Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek. İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak. Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek. Güncel AA / Mutlu Demirtaştan Fenerbahçe Sivasspor Spor Güncel Haberler

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