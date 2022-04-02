Fenerbahçe: "Saldırganlara gereken cezaların verilmesini bekliyoruz"

Fenerbahçe, kadın futbol takımının Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta yaşanan olaylarla ilgili, "Utanç veren bu olayı kabul etmiyoruz. Olayda payı olan saldırganlara gereken cezaların verilmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasında bugün Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta kullandığımız penaltı atışının ardından, sebepsiz şekilde saldırı ile başlayan olaylar kabul edilemezdir!

Amed Sportif Faaliyetler takımı oyuncularının, teknik ekiplerinin, maçı yöneten hakemlerin tutum ve davranışları, sporcularımıza yaptıkları saldırı ve devamında gelişen olaylar, sporcularımız darp edilirken hakem tarafından gösterilen üç kırmızı kart ve tribünlerden tuğla atılmasına kadar uzanan kavga ortamı, Türk sporu adına utanç vericidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak başta bu saldırıyı başlatan rakip takımdan Sultan Demir isimli spora yakışmayan kişi olmak üzere, bu çirkin saldırıda payı olan her bir ismin gereken cezayı almaları adına Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet ediyor, maç esnasında ve maç sonunda yaşanan olayları en ince detayına kadar titizlik ve ciddiyetle incelenmesini, araştırılmasını ve kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz.

Armamızı taşıyan sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize maç sırasında ve sonrasında yaşatılan bu çirkin saldırının ve utanç verici olayın cezasız kalmaması için tüm yetkilileri göreve davet ediyor, konunun takipçisi olacağımızın tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel