Fenerbahçe Orduevi'nin restoranının çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Fenerbahçe Orduevi'nin restoranının çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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Fenerbahçe Orduevi'nin restoranının çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe Orduevi'nin restoranının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe Orduevi'nin restoranının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fenerbahçe Mahallesi'ndeki Fenerbahçe Orduevi'nin içindeki 3 katlı restoranın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Fenerbahçe, Kadıköy, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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