Fenerbahçe Orduevi'nin restoranının çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe Orduevi'nin restoranının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe Orduevi'nin restoranının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fenerbahçe Mahallesi'ndeki Fenerbahçe Orduevi'nin içindeki 3 katlı restoranın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel