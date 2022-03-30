SPOR Fenerbahçe Opet, Avrupa finali yolunda VakıfBank karşısında

Fenerbahçe Opet, Avrupa finali yolunda VakıfBank karşısında

Zoran Terzic: VakıfBank dünyanın son dönemdeki en iyi takımı, çok iyi bir mücadele vermeliyiz

"Geçmişteki maçlardan dolayı ekstra bir motivasyon yok"

"VakıfBank çok tecrübeli bir takım ama bizim takımımızın iyi bir mücadele vereceğine ve istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyoruz"

Eda Erdem Dündar: VakıfBank saygı duyduğumuz bir ekip

"İyi servis atan maçı kazanacak"

Ata SELÇUK - Mustafa AKIN/ İSTANBUL, ( Dha ) - CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde iki Türk temsilcisi VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek. 2 maç sonunda finale kalacak takımın belli olacağı yarı final eşleşmesinin ilk maçı, yarın saat 19.00'da VakıfBank'ın ev sahipliğinde VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. İki takım bu müsabakanın rövanşında ise 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi kupasını 4 kez müzesine götüren VakıfBank ile bir kez kazanan Fenerbahçe Opet'in karşı karşıya geleceği ve kazananın finalde İtalya temsilcisi Imoco Conegliano ile oynayacağı eşleşme öncesinde Fenerbahçe Opet'in başantrenörü Zoran Terzic ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar, Demirören Haber Ajansı'na ( Dha ) özel açıklamalarda bulundu.

ZORAN TERZIC: VAKIFBANK DÜNYANIN SON DÖNEMDEKİ EN İYİ TAKIMI, ÇOK İYİ BİR MÜCADELE VERMELİYİZ

Zoran Terzic, DHA muhabirinin, "Final bileti için anahtar ne" sorusuna şu yanıtı verdi: "VakıfBank gibi çok güçlü bir takımla oynarken, sadece tek bir anahtardan bahsetmek çok mümkün değil. Voleybolun bütün elementlerinde çok çok iyi olmanız gerekiyor. VakıfBank'ın son dönemde dünyadaki en iyi kulüplerden biri, hatta aldığı sonuçlarla son dönemdeki en iyi kulüp olduğunu söyleyebiliriz. Çok güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Fakat bizim takımımızda da çok iyi bir atmosfer var. Çok iyi çalışıyoruz, çok iyi oyunculara sahibiz. Neredeyse bütün oyuncularımız sakatlık olmadan, sağlıklı bir şekilde sahada olabilecekler. Çok çok iyi bir mücadele verebileceğimize ve bunu gösterebileceğimize inanıyorum. Eğer bu maçın anahtarı ne diye sorarsanız, tek bir anahtar söylemek çok zor."

"GEÇMİŞTEKİ MAÇLARDAN DOLAYI EKSTRA BİR MOTİVASYON YOK"

Geçen sezon Misli.com Sultanlar Ligi finalinde Covid-19 vakaları nedeniyle yarıda kalan ve VakıfBank'ın şampiyon olmasıyla sonuçlanan final serisi ve bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank'ın galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrasında oyuncuların ekstra bir motivasyona sahip olup olmadığına yönelik soru üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Geçmişteki maçlardan dolayı ekstra bir motivasyona sahip olduğumuzu veya sahip olacağımızı düşünmüyorum. Çünkü zaten Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamak yeterince büyük bir motivasyon oyuncular için. Zaten VakıfBank gibi güçlü bir takıma karşı oynayacakları için de gerekli motivasyona sahipler. Umarım ki bu motivasyonlarını ve bu isteklerini sahada gösterebilirler ve çok iyi bir performans gösteririz sahada" açıklamasını yaptı.

"VAKIFBANK ÇOK TECRÜBELİ BİR TAKIM AMA BİZİM TAKIMIMIZIN İYİ BİR MÜCADELE VERECEĞİNE VE İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Son olarak VakıfBanklı oyuncuların Fenerbahçe'nin çok iyi bir hücum gücü olduğunu ve bunu durdurmak için iyi servis atmaları gerektiğini söylemesiyle ilgili görüş bildiren Terzic, "Hücumda onlardan daha iyi olup olmadığımıza emin değilim. Çünkü onların da çok güçlü hücumları var ve hücum oyuncuları çok güçlü. Tabii ki bizim de en iyi yanlarımızdan birisi sahadaki hücumlarımız ve güçlü smaçörlerimizin oluşu. Fakat sadece hücumu düşünürsek, diğer elementleri yapmazsak, sahanın diğer bölümlerinde iyi olmazsak kazanabileceğimiz konusunda emin değilim. Öncelikle sahada sıcak bir kalple ve soğuk bir kafayla oynamamız gerekiyor. Ondan sonra oyunumuzun nasıl ilerlediğini göreceğiz. VakıfBank'ın bizden bir adım daha önde olmasının bir diğer sebebi de çok tecrübeli bir takım oluşu ve oynayacağımız maçtan, neredeyse bütün takım oyuncularının oynamış olması. Bizim takımımızda Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk kez oynayacak birçok oyuncu var. Bence bu onları hanesine bir puan yazdırıyor. Bizim takımımızın; motivasyonuyla, sahadaki cesaretiyle ve oyunuyla VakıfBank'a karşı sahada çok iyi bir mücadele vereceğine ve istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

EDA ERDEM DÜNDAR: VAKIFBANK SAYGI DUYDUĞUMUZ BİR EKİP

Çok önemli bir periyotta olduklarını söyleyen Eda Erdem Dündar ise "VakıfBank saygı duyduğumuz, çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Oynadığımız maçlar hep zorlu geçiyor zaten. Bunun bilincindeyiz. Oynadığımız turnuvanın da önemi çok büyük. İki takım arasında keyifli bir maç olacak diye umuyoruz" dedi.

"İYİ SERVİS ATAN MAÇI KAZANACAK"

VakıfBanklı oyuncuların DHA'ya yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin çok iyi bir hücum gücü olduğunu ve bunu durdurmak için iyi servis atmaları gerektiğini söylemesi üzerine Eda, "Bence voleybolun kuralı bu. İyi servis atmak zorundasınız çünkü iki ekip de bence iyi hücumlara sahip. İyi hücum eden iki takım. Bence maçta iyi servis atan maçı kazanacak diye düşünüyorum. Servis bence çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.