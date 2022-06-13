Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertlilerin, Santa Clara Kulübü'nden anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, akşam saatlerinde uçakla İstanbul Havalimanı'na inerken, kendisini kulüp yetkilileri karşıladı. Sağlık kontrolünden geçecek oyuncu daha sonra kulüp binasında kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

(Ferhat Yasak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title