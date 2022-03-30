Fenerbahçe'nin tribün liderleri cinayetinde karar

BODRUM, MUĞLA (DHA) - FENERBAHÇE'nin tribün liderlerinden "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Samet Diler'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verirken 11 sanık beraat etti.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Samet Diler ve başka bir suçtan cezaevinde olan İbrahim Gümüştekin SEGBİS sistemi ile katıldı.

"ÖMRÜMÜZ FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDE GEÇTİ"

"GÜNAH KEÇİSİ OLARAK BEN KALDIM"

Demirören Haber Ajansı / Güncel