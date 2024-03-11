Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın cenazesi defnedildi

Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın cenazesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde defnedildi. 84 yaşında vefat eden Kaya'nın Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı tabutu, İstanbul'da yapılan törenin ardından Geyve'deki Merkez Sinan Paşa Camisi'ne getirildi. Cenaze, aile kabristanlığında defnedildi.

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın cenazesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde defnedildi.

84 yaşında vefat eden Kaya'nın Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı tabutu, İstanbul'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenin ardından Geyve'deki Merkez Sinan Paşa Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Geyve Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Kaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulüp yöneticileri, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapan Tahsin Kaya, sarı-lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda kulübün başındaydı.

Kaynak: AA / Güncel

Tahsin Kaya Fenerbahçe İstanbul Sakarya Geyve Yaşam Politika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 12 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 47. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Tarihte bugün ne oldu? 13 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 12 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 14 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Mart'ta yaşananlar! Gökhan Kasap kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap kaç yaşında, nereli? Turgut Sadıkoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Turgut Sadıkoğlu kaç yaşında, nereli? 12 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Orçun Şekercioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Orçun Şekercioğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title