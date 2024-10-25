Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 Berabere Kaldı

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta maçında konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe İngiltere'nin Manchester United ekibini konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetti.

Konuk takım Manchester United 15. dakikada Christian Eriksen'in attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 49. dakikada Yusuf en Nesyri'nin golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.