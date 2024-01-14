Fenerbahçe maçının ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe maçının ardından (2)

Hasan KIRMIZITAŞ - Kadir GÜNEŞ GAZİANTEP,(DHA)-

Süper Lig'in 20'nci haftasında Gaziantep Fk, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini ve kaybetmelerine rağmen takım ruhunu kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmanın sonuna kadar Fenerbahçe ile başa baş mücadele ettiklerini dile getiren ve oyuncularını kutlayan Sumudica, rakibinin bugün çok acı çektiğini ve tek golle kazanınca kupa kazanmış gibi sevindiğini vurgulayarak şöyle dedi

Bugün gerçekten iyi maç çıkardık. Fenerbahçe ile aynı seviyede futbol oynadık. Gaziantep takımı olarak son dakikaya kadar sonuca inandık. Öyle ki 2 tane de çok iyi pozisyona girdik. Takımımı, futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Son dakikaya kadar mücadele ettiler. Tribünleri dolduran taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Bugün takımın ruhunun kazandık aslında, sahada takım ruhu vardı. Fenerbahçe ile kendimizi finansal ve kadro olarak kıyaslayamayız ama bugün benim oyuncularım onlardan aşağı kalmadı ve onlar gibi mücadele etti. Taktiksel olarak iyi kapandık. Ama maçın sonunda biraz sürpriz oldu, rakibimiz Real Madrid'e karşı kazanmış ya da Avrupa kupası kazanmış gibi seviniyordu. Bu benim için daha iyi. Bu maçtan korktuklarını gösteriyordu Fenerbahçe sürekli farklı galibiyetler alan bir takımdı ve bugün çok acı çekti. Ben rakibimize acı çektirdiğimiz için mutluyum.

Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmediğini belirten Sumudica, mücadelede hakemin ikili mücadelelerde tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığını ifade etti. Bundan sonra 18 maç daha oynayacaklarını ve ligde kalmak için puan toplayacaklarını kaydeden Sumudica, Buraya geldiğim zaman 5 maç sonunda 0 puanlı takım vardı. Puan toplamak çabuk şekilde kolay değildi. Şu an acil şekilde önümüzdeki 2 maça konsantre olmamız gerekiyor. Sivas ve Konya bizim için final maçları. Fenerbahçe bizim için bonus maçıydı diye konuştu.

2 OYUNCU DAHA GETİRECEĞİZ

Fenerbahçe'nin rakiplerini farklı yendiğini bugün ise tek gollü kazandığını anlatan Sumudica, Gaziantep FK'nın son dakikalarda 2 pozisyona girdiğini ama değerlendiremediğini de belirterek, Fenerbahçe'ye karşı kaç ekip bu şansları yaratabilir Yedekten giren oyuncuları bile çok iyi isimler. Bunlar bahane değil aslında. Pozitif tarafları görmemiz gerekiyor. 3 yıl önce Fenerbahçe karşısında burada kazanmıştık. Fenerbahçe şu anki gibi değildi. Önümüzdeki süreç için başkanla çalışacağız transfer konusunda. Bir orta saha oyuncusu getirdik, 2 oyuncu daha getireceğiz. Bizim hedefimiz ligde kalmak. Bugün benim hedefim takımın ruhunu kazanmaktı onu da başardım. Bugün hiç kimse futbolcularımız ile ilgili eleştiri yapamaz diye konuştu.

İSMAİL KARTAL'IN BU ZEMİNE SAYGI DUYMASI GEREKİYOR

Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın saha zeminiyle ilgili eleştirisine de cevap vererek, İsmail Kartal'ın bu zemine saygı duyması gerekiyor. Bir hocanın zeminle ilgili konuşmaması lazım. Bunları neden konuşuyor bilmiyorum istiyorlarsa federasyondan izin çıkarırlarsa biz orada oynayalım. Biz bu zeminde oynuyoruz sonuçta. Profesyonel anlamda bakılınca hocanın zeminle ilgilenilmemesi gerekiyor. Biz bu zeminde oynuyoruz o da oynamayı kabul etmeli. Şimdi biz Sivas'a gideceğiz ve eksi derecelerde oynayacağız zemin kötü olacak. Puan kaybedersek bu bahanemiz mi olacak Biz tüm teknik direktörlere saygı duyuyoruz burası bizim stadımız İsmail Kartal da buna saygı duyacak şeklinde konuştu.

İSMAİL KARTAL KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2 gün önce terör saldırısında şehit düşen askerlere rahmet diledi. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için dua ettiklerini dile getiren İsmail Kartal, Gaziantep'e kazanmak için geldiklerini ifade etti. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün tarafın Fenerbahçe olduğunu belirten Kartal, Biz buraya kazanmak için geldik. Baştan sona rakibe göre üstün olan, topu ayağında tutan ve net pozisyonlar bulan taraf bizdik. Daha fazla gol atabilirdik, çok daha iyisini yapabilirdik ama ağır zemin buna izin vermedi. İyi mücadele ettik ve kazanmasını bildik. Birkaç gol daha atabilirdik ama olmadı kazandığımız için mutluyum ifadelerini kullandı.