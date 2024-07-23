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Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yenerek avantaj elde etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup ederek avantaj elde etti. Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, rövanş için avantajlı bir skor elde etti.

(ANKARA) - Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe,  sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Thun Stadı'nda saat 21.30'da başlayan müsabakada ev sahibi takımın gollerini 4. dakikada Ayman El Wafi, 64. dakikada Uran Bislimi ve 90+4'te Milton Valenzuela kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini  45+1de penaltıdan, 46.  ve 67. dakiklarda Edin Dzeko atarak hat-trick yaptı. Fenerbahçe'nin 4'cü golünü de 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yu  4-3 yenerek avantaj elde etti. Fenerbahçe rövanş maçını 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

UEFA Şampiyonlar Ligi Edin Dzeko Fenerbahçe Lugano Spor Güncel Haberler

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