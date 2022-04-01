Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

(İHA)