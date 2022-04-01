Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

(İHA)

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title