Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmaları sonrasında 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tesislerde yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)