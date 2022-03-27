Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün ikinci idmanı ile devam ettirdi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlar yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Ferdi Kadıoğlu idmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı. Attila Szalai ise günü tedavi ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler, 29 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(İHA)

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title