Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla idmanı sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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