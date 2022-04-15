Fenerbahçe kampa girdi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın akşam sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın akşam sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.
(İHA)