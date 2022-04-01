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SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldiİlyas KAPLAN - Samed Aydın SUN KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

İlyas KAPLAN - Samed Aydın SUN KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan özel uçak Kayseri Havalimanı'na ulaştı. Takımı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Futbolculara çiçek veren taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirip formalarını imzalattı. Kaleci Altay Bayındır ve genç futbolcu Arda Güler'e tezahüratta bulunan taraftarlardan biri 'Mesut Özil'i geri istiyoruz' yazılı pankart gösterdi. Otobüse binen Fenerbahçe kafilesi, konaklayacakları otele gitti. (DHA)

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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