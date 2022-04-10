SPOR Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktıMustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında evinde ağırlayacağı Galatasaray maçı için Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında evinde ağırlayacağı Galatasaray maçı için Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı. Sarı-lacivertlileri tesislerin önünde toplanan taraftar yolcu etti.

Saat 20.30'da başlayacak mücadele için saat 18.35'te tesislerden ayrılan sarı lacivertli kafileyi taraftarı meşale ve tezahüratlarla uğurladı.

SPOR Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı

SPOR Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı

SPOR Fenerbahçe kafilesi derbi maçı için yola çıktı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Derbi, DHA, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title