Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu - Haberler

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Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final maçında karşı karşıya geldiği Sopron Basket'e 60-55'lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final maçında karşı karşıya geldiği Sopron Basket'e 60-55'lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.

Salon: Ülker

Hakemler: Paulo Marques xx, Beniamino Manuel Attard xx, Gatis Salins xx

Sopron Basket: Brooks xx 9, Fegyverneky xx 12, Hatar xx 10, January xx 11, Williams xx 16, Czukor x, Dolson xx 2, Jovanovic x, Aliz Varga x

Başantrenör: David Gaspar

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır xx 11, Iaguvpova xx 13, McBride xx 2, Sabally xx 9, Zahui xx 12, Hartley xx 3, Williams xx 5

Başantrenör: Victor Lapena

1. periyot: 16-6 (Sopron Basket lehine)

Devre: 29-19 (Sopron Basket lehine)

3. periyot: 45- 38 (Sopron Basket lehine)

(İHA)

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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