Fenerbahçe Safiport Euroleague'de finalde
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Fenerbahçe Safiport, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda karşılaştığı Çekya ekibi USK Praha'yı 83-74'lük skorla mağlup ederek finale yükseldi.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Fenerbahçe Safiport, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda karşılaştığı Çekya ekibi USK Praha'yı 83-74'lük skorla mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Safiport, finalde Sopron Basket'in rakibi oldu.
Salon: Ülker
Hakemler: Paulo Marques xx, Amel Dahra xx, Gatis Salins xx
USK Praha: Conde xx 11, Jones xxx 21, Oblak xxx 22, Thomas xx 12, Vorackova xx 5, Stankovic xx 1, Vyoralova xx 2
Başantrenör: Hejkova Natalia
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır xx 3, Iagupova xxx 24, McBride xxx 15, Sabally xx 9, Williams xx 4, Hartley xx 10, Alperi Onar x, Stokes x, Zahui xx 18
Başantrenör: Victor Lapena
1. periyot: 28 - 23 (USK Praha lehine)
Devre: 45-38 (USK Praha lehine)
3. periyot: 63- 59 (USK Praha lehine)
5 faul alan: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)
(İHA)