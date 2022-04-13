Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk "barış" için sahaya çıkacak - Haberler

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Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk "barış" için sahaya çıkacak

AA - Halil İbrahim Avşar - Güncel
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk 'barış' için sahaya çıkacak

Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında dostluk maçı oynanacak.

Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında dostluk maçı oynanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Barış için futbol" temasıyla 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, yarın saat 16.00'da www.passo.com.tr üzerinden satışa sunulacak.

Kombine kartın geçerli olmayacağı özel maçta Passolig zorunluluğu aranmayacak.

Bilet fiyatları ise şöyle:

Hatıra bilet (bağış): 50 lira

Kale arkası: 50 lira

Üst tribünler: 100 lira

Alt tribünler: 200 lira

AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel

Shakhtar Donetsk, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Ukrayna, Güncel, Haberler

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