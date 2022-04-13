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SPOR Fenerbahçe, Göztepe mesaisine devam etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Fenerbahçe, Göztepe mesaisine devam ettiAli DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

SPOR Fenerbahçe, Göztepe mesaisine devam etti

Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Ferdi Kadıoğlu ile İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı salonda yaptıkları çalışmayla günü tamamladı.

SPOR Fenerbahçe, Göztepe mesaisine devam etti

SPOR Fenerbahçe, Göztepe mesaisine devam etti

SPOR Fenerbahçe, Göztepe mesaisine devam etti

SPOR Fenerbahçe, Göztepe mesaisine devam etti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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