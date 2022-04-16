Altay Bayındır: "İnşallah bu şekilde galibiyet alarak devam ederiz"

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, Göztepe maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Her maç final niteliğinde. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımıza da desteği için teşekkür ederiz. İnşallah bu şekilde galibiyet alarak devam ederiz. Ligi en iyi yerde bitiririz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Her maç final niteliğinde. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımıza da desteği için teşekkür ederiz. Onlar bizi kıvılcımlıyor, biz sahada ateşi yakıyoruz. İnşallah bu şekilde galibiyet alarak devam ederiz. Ligi en iyi yerde bitiririz" diye konuştu.

Kendini iyi hissettiğini söyleyen Bayındır, "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri çalışıyorum, mücadele ediyorum ve elimden geleni yapıyorum. Performansımı arttırmaya çalışmak için çalışmalarıma fazlasıyla devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Maç maç baktıklarını ifade eden 24 yaşındaki kaleci, "Önümüzde sadece Çaykur Rizespor maçı var. Kazanmak için oynayacağız. Sadece ona odaklıyız" dedi.

Teknik Direktör İsmail Kartal hakkında da konuşan başarılı kaleci, "İsmail hocamız elinden geleni yapıyor. Tüm benliğiyle Fenerbahçe'nin içinden gelen bir isim. Camianın dinamiklerine hakim. Bizi her rakibe ayrı bir şekilde motive ediyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bize bunu aşılıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Karşılığını alıyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

Taraftar için ise Altay Bayındır, "Farklı bir duygu ve hissiyat. Camiamız bütün olduğu zaman birçok şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımız sonuna kadar bize destek veriyor. İnşallah bu sezon sonuna kadar devam eder" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort/İHA)