Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından çeşitli pas oyunları yapan futbolcular; çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idman tamamladı.

Fenerbahçe, yarın tesislerde yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(İHA)

Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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