Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden ve hafta sonunda Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmana, takımdan ayrı çalışan İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu katılmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Top kapma çalışmasının ardından idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışıldı. Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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