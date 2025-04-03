Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde 43 Taraftara İşlem Başlatıldı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçında bazı taraftarların sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunları ihlal ettikleri tespit edildi. Emniyet, maç esnasında yaşanan taşkınlıklar ve yasak ihlalleri nedeniyle 43 kişi hakkında işlem başlattı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide taşkınlık yaparak kurallara uymadıkları tespit edilen 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda dün oynanan derbide "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefet eden kişileri belirledi.
Toplam 52 bin 152 taraftarın izlediği karşılaşmada 4'ü maç esnasında meşale yakmaktan olmak üzere "yasak alan ihlali", "taşkınlık yapılması" ve "tesislere zarar verilmesi", "küfür ve hakaret içeren tezahürat", "spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini" ile "yasak madde sokulması" gerekçesiyle 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.