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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde 30 Bin 199 Polis Görev Alacak

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü geniş güvenlik önlemleri aldı. Maç saat 20.45'te başlayacak ve stadyum çevresinde 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.

Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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