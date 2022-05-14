Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçın sonrasında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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