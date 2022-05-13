Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli takım, Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı idmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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