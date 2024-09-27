Fenerbahçe Eski Futbolcusu Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu ve yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel