Attila Szalai'nin MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildi - Haberler

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Attila Szalai'nin MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Attila Szalai'nin MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildi

Fenerbahçe: "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir.

Fenerbahçe: "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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