Attila Szalai'nin MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe: "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir.
Fenerbahçe: "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel