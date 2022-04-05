Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, pazar günü karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, pazar günü karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman şut çalışmalarıyla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Can Bartu Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Pazar, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title