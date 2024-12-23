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Fenerbahçe'den Hakemlere Sert Eleştiri: Yabancı Hakem İstedi

Fenerbahçe'den Hakemlere Sert Eleştiri: Yabancı Hakem İstedi
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Fenerbahçe Spor Kulübü, İkas Eyüpspor maçında yaşanan hakem skandallarına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, hakemlerin maçlara müdahale ettiğini ve yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesi gerektiğini talep etti.

(ANKARA) - Fenerbahçe Spor Kulübü'nden İkas Eyüpspor maçında yaşanılan pozisyonlara ilişkin yazılı açıklama geldi. "Hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkar edilemeyecek seviyelerdedir" ifadesinin yer verildiği açıklamada yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesi talep edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü X hesabından yapılan yazılı açıklama ile Süper Lig karşılaşmalarında hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği ifade edilerek müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talep edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkar edilemeyecek seviyelerdedir. 'Futbolda adalet' söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür. Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir. Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır.

"Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez"

Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır. Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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