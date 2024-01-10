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Fenerbahçe'den Gazeteciler Günü Mesajı

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Fenerbahçe Spor Kulübü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, "Dürüst gazeteciliği kendine ilke edinen; mesleklerini taraf değil 'etik', güdümlerine göre değil 'gerçekler doğrultusunda' icra eden, sahip oldukları sorumluluk ile ülkemizin ve toplumumuzun gelişiminde önemli rolü olan tüm basın emekçilerinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" mesajını yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, bugün X hesabından bir mesaj yayınladı. Fenerbahçe'nin mesajı şöyle:

"Dürüst gazeteciliği kendine ilke edinen; mesleklerini taraf değil 'etik', güdümlerine göre değil 'gerçekler doğrultusunda' icra eden, sahip oldukları sorumluluk ile ülkemizin ve toplumumuzun gelişiminde önemli rolü olan tüm basın emekçilerinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

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