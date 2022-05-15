Fenerbahçe'den 2 değişiklik - Haberler

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadeleye Beşiktaş derbisine göre 2 değişiklik yaparken, sahaya 5 futbolcusundan yoksun çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçına göre kadrosunda 1'i zorunlu olmak üzere 2 değişikliğe gitti. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmada cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yerine Bright Osayi-Samuel'i oynatan Kartal, geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz'i de Filip Novak'ın yerine sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde İrfan Can Kahveci'ye görev verdi. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'ye formayı veren Kartal, gol yollarında da Serdar Dursun'a şans verdi.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Attila Szalai ve Burak Kapacak ise yedek kulübesinde forma bekledi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler müsabakada forma giyemedi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel