Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları - Haberler

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Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

AA - Mehmet Özcan - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, ısınma ve koşuyla başladı. Minyatür kale ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci, çalışmalarını salonda sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

AA / Mehmet Özcan - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Göztepe, Nisan, Güncel, Haberler

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