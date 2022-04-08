Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title