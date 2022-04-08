Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)