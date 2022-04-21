Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı - Haberler

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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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